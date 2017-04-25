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Medya

Fransa'da 'Cumhuriyet' dayanışması: Gelecek için umudumuz var

Fransa'daki etkinlikte Muratcan Sabuncu da bir konuşma yaptı

25 Nisan 2017 11:23

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine destek için Fransa’nın Menton kentinde dayanışma etkinliği düzenlendi. Menton kentindeki “Agora de Cumhuriyet” toplantısında katılımcılara "gazetecilerin kırılan kalemleri"ne karşılık, kurşunkalem dağıtıldı. Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun oğlu Muratcan Sabuncu etkinlikteki konumasında "Cumhuriyete sahip çıkan, demokrasi özleminde olan, insan haklarına duyarlı milyonlarca insan var. Bu insanlar Türkiye’nin geleceğine dair bizlere umut veriyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, etkinlik, Zülfü Livaneli'nin "Ey Özgürlük" şarkısıyla sona erdi. Akdeniz ve Orta Doğu çalışmaları üzerine yoğunlaşan SciencesPo Menton’da düzenlenen "Agora de Cumhuriyet" adlı etkinliğin açılışını, Berke Alikaşifoğlu yaptı. Paris, Hamburg ve Gent’in ardından Agora ismiyle düzenlenen etkinliğe, Uluslararası Af Örgütü’nden Türkiye Uzmanı Denise Gueguen, gazetenin tutuklu Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun oğlu Muratcan Sabuncu ile Sorbonne İnsan Hakları Derneği’nden İdil Uzay Uzun katıldı.

"Gelecek umudu var"

Denise Gueguen, konuşmasında, Türkiye’deki insan haklarının durumunu anlattı. Muratcan Sabuncu da babasının ve tutuklu Cumhuriyet çalışanlarının, Türkiye’deki medya çoğulculuğunun durumuna değindi.

Referandum sürecinde, özgür bir tartışma olmadan yurttaşların tercih yapmak durumunda kaldıklarına dikkat çeken Sabuncu, Türkiye’de yeni anayasanın öngördüğü sistemi de anlattı. Türkiye’nin, bir kişinin ve bir partinin zihniyetine indirgenmemesi gerektiğini dile getiren Sabuncu, "Cumhuriyet'e sahip çıkan, demokrasi özleminde olan, insan haklarına duyarlı milyonlarca insan var. Bu insanlar Türkiye’nin geleceğine dair bizlere umut veriyor” dedi. İdil Uzay Uzun ise referandum sürecindeki gözlemlerini paylaştı.

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