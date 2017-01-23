Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yarışı: Sosyalist Parti'de ön seçimin ilk turunda sürpriz

Fransa'da Sosyalist Parti'nin, ilk turu 23 Nisan'da yapılacak seçimlere girecek cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimin ilk turunda partinin sol kanadı sürpriz yaptı.

Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomi politikalarını eleştirdiği için görevden alınan 49 yaşındaki sol eğilimli eski Eğitim Bakanı Benoit Hamon, dün yapılan ön seçimlerde yüzde 36,3 ile en çok oyu alan isim oldu .

Hamon'u, yüzde 31,1 ile merkezci politikaları ve iş dünyası ile yakın ilişkileriyle tanınan 54 yaşındaki eski Başbakan Manuel Valls izledi.

Gelecek Pazar günü yapılacak ikinci tur adaylık yarışı, en çok oyu alan iki aday Hamon ve Valls arasında geçecek.

Birinci turda yüzde 17 alarak elenen eski Ekonomi Bakanı Arnaud Montebourg, ikinci turda Hamon'u destekleyeceğini açıkladı bile.

Eski Başbakan Valls, yarışta kampanyasını rakibi Hamon'un gerçekçi olmayan ve seçilemeyecek bir aday olduğu tezine dayandırıyor.

İkinci tur önseçimi kim kazanırsa kazansın işi kolay olmayacak.

Kamuoyu yoklamaları, Sosyalist Parti adayının, cumhurbaşkanlığı seçiminin Mayıs ayında yapılacak ikinci turuna kalma şansının çok zayıf olduğunu gösteriyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre muhafazakar aday Francois Fillon şu anda seçimin favorisi. Aşırı sağcı Marine Le Pen ise ikinci sırada geliyor.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da, ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak.