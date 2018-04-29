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BBC Türkçe

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve başladı

Fransa'da Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı görevini bugün François Hollande'dan resmen devraldı. 39 yaşındaki Macron, Napolyon'dan beri ülkenin başına geçen en genç lider oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'da Emmanuel Macron, cumhurbaşkanlığı görevini bugün François Hollande'dan resmen devraldı.

Macron Elysee sarayında gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen törenle göreve başladı. Macron, törende "Fransa'nın tekrardan kendine güvenmesini sağlayacağım. Fransa'nın gücü azalmıyor, aksine büyük bir yeniden doğuşun (rönesansın) eşiğindeyiz. Bütün dünya Fransa'nın söyleyeceklerini önemseyecek" dedi.

Reuters, Hollande ile Macron arasında gerçekleşen görüşmede nükleer savaş başlıklarının şifrelerinin de devrinin gerçekleştiğini bildirdi.

Macron'un göreve başlamasının ardından Hollande da Twitter hesabından bir açıklama paylaştı. Fransa'yı yönetmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyleyen Hollande, "Göreve başladığım dönemden daha iyi durumda olan bir ülke bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Eski cumhurbaşkanı, Yunanistan'ı AB'de tutmanın ve iklim anlaşması imzalamanın başarıları arasında olduğunu belirtti.

Macron ise törenin ardından Meçhul Asker anıtını ziyaret etti. 39 yaşında Napolyon'dan bu yana ülkenin genç lideri olan Macron, burada savaş gazilerini selamladı.

Macron'un göreve başlamasının ardından Fransa'da gözler yeni başbakanın kim olacağına çevrildi. Anketlere göre adaylar arasında IMF Başkanı ve eski ekonomi bakanı Christine Lagarde öne çıkıyor. Lagarde'ın Macron ile iki ortak noktası bulunuyor: Ekonomi bakanlığı yapmış olması ve daha önce ülke yönetimine dair hiçbir seçime katılmamış olması.

Diğer adaylar arasında ise Savunma Bakanı Yves Le Drian, Avrupa Parlamentosu vekili Sylvie Goulard ve merkezci politikacı François Bayrou bulunuyor.

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