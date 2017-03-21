Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarının burkini tartışması

Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışının en güçlü beş adayı, televizyondan canlı yayınlanan bir tartışmada karşı karşıya geldi. Tartışmaya, aşırı sağcı Marine Le Pen ile anketlere göre ilk turdaki en yakın rakibi Emmanuel Macron arasındaki burkini (tesettür mayo) tartışması damga vurdu.

Emmanuel Macron, kendisini burkiniyi (tesettür mayo) desteklemekle suçlayan Le Pen'in gerçekleri çarpıttığını ve ülkeyi kutuplaştırmaya çalıştığını söyledi.

Le Pen'in çok kültürcülüğün sona ermesi gerektiğine dair söylemlerine karşı ise Macron bu söylemlerinin ülkedeki Müslümanları devlete karşı kışkırttığını iddia etti.

Francois Fillon, Benoit Hamon ve Jean-Luc Melenchon'un da katıldığı programda işsizlik, terörizm ve Avrupa Birliği konusunda sert tartışmalar yaşandı.

Anketler Le Pen'in ilk tur seçimin galoibi olacağını, seçimin ikinci tura kalması halinde ise Macron'un cumhurbaşkanı seçileceğini gösteriyor.

Oylamanın ilk turu 23 Nisan'da, ilk turda yüzde 50'yi geçen aday olmaması durumunda ikinci turu ise 7 Mayıs'ta yapılacak.

Seçim tartışmalarından kimin galip çıktığını belirlemek çok zor. Dünkü tartışmada da kimse hata yapmadı, tüm adaylar dikkat çekmek istedikleri noktalardan bahsettiler.

Macron'un dün sendelemesini bekleyenler yanıldılar. Sakin ama kuvvetli bir tonda Le Pen'in görüşlerine karşı yapılan saldırılara öncülük etti.

Le Pen ise beklentinin altında kaldı. Çığırtkanlığı hoş değildi. Destekçileri için bu önemli olmayacaktır ama bir adayın başkanlığı kazanabilmesi için konfor bölgesinin dışına çıkması gerekir, Le Pen bunu yapabilecek gibi gözükmüyor.

Francois Fillon da çok iyi bir gece geçirmedi. Başkanlığı taşıyabileceğini gösteren ciddi bir duruş sergiledi, ancak zaman zaman tartışmadan koptu.

Gecenin göze çarpan adaylarından biri ise sert üslubu ile dikkat çeken Jean-Luc Melenchon oldu. Sosyalist aday Benoit Hamon ise gölgede kaldı.

Tartışmada Macron ülkedeki politik kutuplaştırmayı sonlandıracağını söylerken, Le Pen ise Fransa 'nın Avrupa Birliği ya da Almanya'nın altında silik bir ülke olmasını istemediğini söylerken ülkeye gelen göçmenleri durdurmayı vaad etti.

Fillon ise seçilmesi halinde "ulusal kurtuluş"un başkanı olacağını söyledi.

Güney Fransa'da bir çok Fransız tatil bölgesinde burkini yasaklanırken, yüksek mahkeme bunun temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğine hüküm getirmişti.

Dünkü tartışmada Macron 'burkini'nin kamusal alana indirgenmesi gereken bir konu olduğunu ve Le Pen'in savunduğu gibi Fransa'nın laiklik geleneğine bir tehdit olmadığını dile getirdi.

Macron ayrıca, eşini danışmanı olarak atayıp devlet bütçesinden maaş almasını sağlayan Fillon'a da üstü kapalı bir gönderme yaparak, "bazı adaylar için" adaletin yerini bulacağını söyledi.

Adayların ülkede yüzde on dolaylarındaki işsizlik sorununa karşı çözüm önerileri de tartışmada yer buldu.

Le Pen işsizliğe çözüm olarak "milliyetçi ekonomi" olarak adlandırdığı, Fransız şirketlerine avantaj sağlayacak korumacı bir model önerdi.

Ancak Fillon bunun ülke ekonomisini kaosa sürükleyeceğini savundu.