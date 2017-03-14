Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Fillon'a adli soruşturma

Fransa'da merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon hakkında, kamu kaynaklarını kullanarak aile üyelerine göstermelik işler için ödeme yaptığı suçlamasıyla resmi soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Soruşturma savcıları Fillon'u, aile üyelerine, yapmadıkları işler için yüz binlerce Euro ödeme yapmakla suçluyor.

Fillon daha önce yaptığı açıklamalarda bu suçlamaları reddetmiş ancak hakkında soruşturma başlatılması halinde seçim yarışından çekileceğini belirtmişti.

Kamuoyu araştırmaları Fillon'u uzun süre seçimlerin favorisi olarak göstermişti.

Ancak hakkındaki suçlamaların ardından Fillon, aşırı sağcı Marine Le Pen ve merkez aday Emmanuel Macron'un gerisine düşmüş durumda.

Fransa'daki seçimlerin ilk turu 23 Nisan, ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak.

Haftalık mizah gazetesi Le Canard Enchainé'e göre, 1998-2012 yılları arasında Parlamento'da Fillon'un asistanı olarak çalışan eşi Penelope Fillon'a 831 bin euro (yaklaşık 3,3 milyon Türk Lirası) ödendi.

Fillon ise eşinin kendisini pek çok toplantı ile etkinlikte temsil ettiğini söylemişti.

Eski başbakanın 2005-2007 yılları arasında da henüz öğrenci olan iki çocuğunu avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin Euro (yaklaşık 333 bin Türk Lirası) ödeme yapılmasını sağladığı da iddia edildi.

Hakkında soruşturma başlatılmış olduğu ortaya çıkmakla birlikte Fillon, soruşturmayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.