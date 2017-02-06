Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Fillon halktan özür diledi

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François Fillon, eşine ve iki çocuğuna Parlamento'da kendisi için yaptıkları işler nedeniyle maaş ödendiğinin ortaya çıkması sonrası Fransız halkından özür diledi. Fillon yine de yapılanın yasal olduğunu söyledi.

Paris'te basın toplantısı düzenleyen eski Fransa Başbakanı, Fransız halkının artık bu tür ödemeleri hoş karşılamadığını ve "hata yaptığını" belirtti.

Adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Fillon, "Bu akşam yeni bir kampanya başlıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak görülen 62 yaşındaki Fillon'un seçim kampanyası, usulsüz harcamalar yaptığı iddialarıyla gölgelenmişti.

Fransız medyası, Fillon'un eşi ve çocuklarından ikisinin, aslında var olmayan Parlamento çalışmaları için ücret aldıklarını iddia etti.

Haftalık mizah gazetesi Le Canard Enchainé'e göre, 1998-2012 yılları arasında Parlamento'da Fillon'un asistanı olarak çalışan eşi Penelope Fillon'a 831 bin Euro (yaklaşık 3.3 milyon Türk Lirası) ödendi.

Fillon ise eşinin endisini pek çok toplantı ile etkinlikte temsil ettiğini söyledi.

Eski başbakanın 2005-2007 yılları arasında da henüz öğrenci olan iki çocuğunu avukatı olarak işe aldığı ve onlara 84 bin Euro (yaklaşık 333 bin Türk Lirası) ödeme yapılmasını sağladığı iddia edildi.

Fillon, iddialar ortaya atılana dek "açıksözlü ve dürüst bir aday" imajıyla seçimin favorisi olarak gösteriliyordu.

Fransa'da yapılan son kamuoyu araştırmaları ise Fillon'un ilk turda elenebileceğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre mevcut koşullarda, aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile merkezdeki aday Emmanuel Macron ikinci tur için avantajlı konumda.

François Fillon'un üyesi olduğu Cumhuriyetçiler Partisi'nin bazı yetkilileri ise eski başbakanın adaylıktan çekilmesini istiyor.

Fillon daha önce hakkında resmi bir soruşturma başlatılması halinde adaylıktan çekileceğini söylemişti.