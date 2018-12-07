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Dünya

Fransa'da Cumartesi günü için gergin bekleyiş sürüyor 

Fransa (DHA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkedeki siyasi güçler, sendikalar ve işverenleri, bu hafta sonu gerçekleşmesi planlanan yeni bir "Sarı Yelekliler" protestosuna karşı sakin kalmaya çağırdığı

07 Aralık 2018 15:00

Fransa (DHA) - Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un ülkedeki siyasi güçler, sendikalar ve işverenleri, bu hafta sonu gerçekleşmesi planlanan yeni bir \"Sarı Yelekliler\" protestosuna karşı sakin kalmaya çağırdığını söyledi.

Griveaux, şiddetli protestolar nedeniyle Zafer Takı ulusal anıtının ve Champs Elysees\'nin zarar görmesinin ardından Macron\'un, hükümet üyelerinin yanında muhalefet üyeleri, sendikalar ve işverenlere sakin kalmaları için çağrıda bulunduğunu belirtti. 

“CUMHURİYET TEHDİT ALTINDA”

Parlamentonun üst meclis başkanı Gerard Larcher da Fransa Inter Radyosu\'nda yaptığı konuşmasında, 17 Kasım \'da başlayan \"Sarı Yelekliler\" protestolarıyla ilgili, \"Cumhuriyet tehdit altında. Dramatik olmaya çalışmıyorum. Herkesin sorumluluklarını anlamasını istiyorum\" dedi.

Paris\'teki Eyfel Kulesi, Cumartesi günü kapalı olacak. Polis, Champs-Elysees\'teki mağaza ve restoranların da kapılarını kapatmaya çağırdı.

 

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