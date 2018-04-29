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BBC Türkçe

Fransa'da çocukların okula başlama yaşı üçe düşürüldü

Fransa'da okula başlama yaşı altıdan üçe düşürülüyor. Bununla Fransa, Avrupa'da en düşük okula başlama yaşına sahip ülke olacak.

29 Nisan 2018 20:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kamuoyuna açıkladığı yeni reform planları kapsamında, ülkede okula başlama yaşının altıdan üçe indirildiğini belirtti.

Bununla Fransa, Avrupa'da en düşük okula başlama yaşına sahip ülke olacak.

Bu uygulama ülkede çocukların yalnızca küçük bir oranını etkileyecek zira Fransa'da birçok aile, çocuklarını hali hazırda üç yaşında okula göndermeyi tercih ediyor.

Resmi verilere göre ülkede üç yaşındaki çocukların sadece yüzde 2.4'ü henüz eğitim hayatına başlamamış durumda.

Macron, Fransa'nın yoksul kesimleri ve ülkeye ait Fransa dışındaki topraklarda, ailelerin çocuklarını erken yaşta okula gönderme olanaklarının daha az olduğunu, reformu bu eşitsizliği gidermek için hazırladıklarını söyledi.

Macron, yeni düzenlemenin 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacağını söyledi.

Kuzey İrlanda

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Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Polonya, Sırbistan, İsveç

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