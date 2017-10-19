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Dünya

Fransa’da cinsel tacizlere karşı "domuzunu ifşa et" kampanyası

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Amerika’daki #MeToo akımının ardından Fransa’da sosyal paylaşım ağı Twitter’da #BalanceTonPorc "domuzunu ifşa et" hashtag’i ile kadınlar cinsel istismar ve saldırı deneyimlerini paylaşması ve tacizcilerini kamuoyuna

19 Ekim 2017 17:33

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Amerika’daki #MeToo akımının ardından Fransa’da sosyal paylaşım ağı Twitter’da #BalanceTonPorc \"domuzunu ifşa et\" hashtag’i ile kadınlar cinsel istismar ve saldırı deneyimlerini paylaşması ve tacizcilerini kamuoyuna açıklamaya başladı.
Bu gelişmeler ile birlikte, ülkenin Cinsiyet Eşitliği Bakanı da sokakta tacize ceza getirmeyi önerdi.
Bakan Marlène Schiappa, Meclis\'e, agresive bir şekilde ıslıklamak da dahil, sokakta insanları taciz etmeye ceza getirilmesini öngören bir yasa önergesi sundu.
Fransız bir gazeteye konuşan Schiappa, \"Konu tüm toplumun neyi kabul edip etmeyeceğini tekrar tanımlaması\" dedi.
Bu konuyla ilgili bir yasa olmadığını aktaran bakan, \"Şu anda sokakta sözlü tacize uğradığınızda şikayet edemiyorsunuz\" dedi.
Fransa’da kampanyayı gazeteci Sandra Muller Twitter’dan yaptığı paylaşımla başlattı. Muller paylaşımında bir adamın kendisine, \"Göğüslerin büyük; tam benim sevdiğim tipte bir kadınsın. Seni sabaha kadar mutlu edeceğim\" dediğini yazmıştı.
Amerika’da son günlerde taciz iddialarıyla gündeme gelen yapımcı Harvey Weinstein tarafından tacize uğrayan kadınlar da #MeToo hashtagi ile ünlü yapımcının tacizine uğradığını söylemişti.
Aralarında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Asia Argento ve Cara Delevingne gibi ünlü isimlerin bulunduğu 30\'u aşkın ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in tacize uğradığına iddia etti. (Fotoğraflı)

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