Fransa'da cinsel saldırı için yeni yasa

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Fransa hükümeti, 13 yaşının altındaki bütün çocukların cinsel ilişki için rızalarının olmadığını varsayan bir yasayı yürürlüğe koymayı değerlendiriyor.

Fransa\'da 28 yaşındaki bir yetişkinin 11 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmiş, fakat, hükümetin cinsel ilişki rızasına dair bir yasası olmadığı için saldırgan suçsuz bulunmuştu. Fransa\'da 15 yaşının altındaki herhangi biriyle cinsel ilişkiye girmek illegal olsa da, cinsel ilişki rızası konusunda herhangi bir yaş için bir yasa bulunmaması tecavüz olaylarına kapı açıyor.

Eşitlik Bakanı Marlène Schiappa gerçekleşen bir cinsel olayda, kişinin rızası olmamasının varsayılması için minimum yaşın 13 veya 15 olması gerektiğini söyledi. Schiappa, \"Çıkarılan yasayla, belirli bir yaşın altındaki çocukların cinsel ilişki rızası hakkında bir tartışma olmayacak ve herhangi bir tecavüz olayında belirlenen yaşın altındaki bütün çocuklar tecavüze veya cinsel saldırıya uğramış olarak varsayılacak\" dedi.

Çıkarılması tartışılan yasa, 28 yaşındaki bir adamın 11 yaşındaki bir kızı evine götürüp cinsel saldırıda bulunmasının ardından ortaya çıktı. Kız çocuğunun adamın evine kendi rızasıyla gittiğini fakat \"korkudan ve şoktan\" kendisini savunamayacak bir halde olduğu için karşı koyamadığını savunan kızın ailesine rağmen mahkeme, 11 yaşındaki kız zorla eve götürülmediği için saldırganı serbest bırakmıştı. Çocuk Sesi (Le Voix de l\'Enfant) ismindeki aktivist bir grup mahkeme kararının ardından, \"Reşit olmayan çocuklar söz konusu olduğunda cinsel ilişki rızası söz konusu bile olmamalı\" dedi.

Tartışmalı kararın ardından Fransa Hükümeti, yeni yasayı değerlendirmeye başladı. Gelecek yıl yürürlüğe konulması beklenen yasaya göre, herhangi bir cinsel saldırı veya tecavüz olayında belirlenen yaşın altındaki bütün çocuklar saldırıya uğramış olarak varsayılacak ve saldırgan tecavüz saldırısı suçlarıyla yargılanacak.