Fransa'da çiftçiler isyan etti!

Tarım sektörü geriliyor

Fransa’da çiftçiler hükümeti protesto eyleminde Şanzelize’yi trafiğe kapatarak saman balyaları ve lastik yakıp hükümetin sorunlarına çözüm bulması talebinde bulundu. Paris itfaiyesiyse olaya hemen müdahale ederek alevleri kısa süre içinde söndürdü. Şanzelize’de protesto eyleminde bulunan Godefroy Potin adlı bir eylemci, “Kamu kurumlarının dikkatini çekmek için buradayız.Alarm verici bir durum söz konusu. Yetkililere tarım sektöründeki gelişmeleri bir kere daha düşünmeniz gerekir demek için buraya geldik” diye konuştu. Çiftçiler dün yalnızca Paris’te değil Fransa’nın birçok kentinde eylem için sokaklara çıktı. Ülkede birçok karayolu trafiğe kapatıldı.Çiftçilerin, kamuoyunun dikkatini aşırı borçlanmalarına paralel olarak yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek maksadıyla gerçekleştirdikleri ifade ediliyor. Krizin yanı sıra, Fransa’da çiftçiler 2007’de rekor seviyeye çıkan gıda fiyatlarındaki gerilemeden de zarar gördüklerini belirtiyor.Çiftçi Sendikası FNSEA’nın başkanı Jean-Michel Lemetayer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetten acil eylem planı talebinde bulundu. Lemetayer, Fransa’da hükümetin çiftçilere yönelik olarak daha düşük vergi oranları uygulaması gerektiğini belirtti. Lemetayer, ayrıca hükümetten çiftçilere 1 milyar avroluk kredi kullandırmasını istedi.Letemayer, Fransa’da tarım sektörünün krizde olduğunu belirtirken, tarımsal faaliyetler açısından son 30 yılın en kötü dönemini yaşamakta olduğunu söyledi.Fransa Tarım Bakanı Bruno Le Maire ise, çiftçilerin bazı taleplerinin karşılanabileceğini belirtti. Le Maire, Başkan Nicolas Sarkozy’ye çiftçiler üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine yönelik baskı yapacağını ifade etti. Fransa’da tarım sektöründeki bu yıl içindeki gelir kaybının yüzde 20 olacağı tahmininde bulunan Le Marie, tarım sektörüne desteğin global ölçekte yapılması gereken çalışmaların bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fransa’da çiftçiler ise Le Maire’nin tahminlerinden daha karamsar tablo çizerken, ülkenin tarım sektörünün bu yıl son onyıllarda görülen en kötü performansı gösterdiğini ifade ediyor. Fransa’da tarım sektörünün geliri, 2008 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 20 düşmüştü.