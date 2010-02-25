Fransa'da çevreye duyarlı şarap üretimi yapılacak

Çevreye duyarlı şarap üretiminde Bordeaux bölgesi şarap dünyasına liderlik edecek.

Fransa’nın ve dünyanın en iyi şaraplarının üretildiği bölgelerin başında gelen Bordeaux, çevreye duyarlı üretim uygulamalarında liderlik yapmaya hazırlanıyor. Kayra Wine Center sitesinde yer alan haberde, Bordeaux’nun şarap üretimi konusunda yetkili kurumu Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) tarafından açıklanan programa göre, Bordeaux’da yapılan şarap üretiminden kaynaklanan “karbon emisyonu” nun kademeli olarak azaltılması hedefleniyor.

Bordeaux’da şarap üretiminin yıllık 200 bin ton olan karbon miktarının, 2020 yılına kadar yüzde 25 azaltılması planlanıyor. En büyük hedef ise karbon emisyonunun 2050 yılına kadar yüzde 75 azaltılması. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda, firmalara ve çalışanlara özel eğitimler gerçekleştirilecek. İlk aşamada 20 üreticiyle başlatılacak olan pilot uygulama, ilerleyen yıllarda tüm Bordeaux bölgesinde hayata geçirilecek.