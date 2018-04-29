Fransa'da çekiçle saldırı: 2 kadın yaralandı

Fransa'nın doğusundaki Chalon-sur-Saône komünyonunda bir kişi elinde çekiçle iki kadını yaraladı. Polis saldırganı arıyor.

Görgü tanıkları saldırganın "Allahu ekber" diye bağırdığını söyledi.

Fransız sacvılar saldırının 'muhtemel bir terör saldırısı' olarak soruşturulduğunu açıklarken, saldırının nedeni hakkında henüz yeterli bilgi bulunmuyor.

Yaralanan kadınlar ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Saldırganı arama çalışmaları sürerken yetkililer, saldırganı arayan polisin konumunun sosyal medyada paylaşılmaması uyarısı yaptı.