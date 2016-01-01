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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da camiye saldırı

Fransa’nın Valence kentinde bir kişi otomobilini camiyi koruyan askerlerin üzerine sürdü.

01 Ocak 2016 22:55


Fransa'nın güneyindeki Valence kentinde, kimliği açıklanmayan bir kişinin aracını cami önündeki askerlerin üzerine sürdüğü bildirildi.

Saldırganın, askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Valence Belediye Başkanı Nicolas Daragon, iTELE haber kanalına verdiği demeçte, olayda bir askerin ve ibadet için camiye gelen bir Müslüman'ın hafif yaralandığını söyledi.

Belediye Başkanı, hastaneye kaldırılan sürücünün kimliği, aracını niçin askerlerin üzerine sürdüğü ve psikolojik durumu konusunda henüz net bir bilgi olmadığını belirtti.

Olayda yaralanan 72 yaşındaki Müslüman erkeğin, askerin silahından çıkan kurşunun yanlışlıkla isabet etmesi üzerine bacağından vurulduğu bildirildi.

Daragon, dört askerin, ılımlı ve sakin olarak bilinen caminin önünde durduğunu, camiye iki namaz arasında çok sayıda kişinin gittiği sırada otomobilin askerlerin üzerine sürüldüğünü kaydetti.

Sürücünün iki kez aracını askerlere çarpacak şekilde sürdüğü ancak ikinci denemesinde vurulduğu bildirildi.

13 Kasım'da Paris'te yaklaşık 130 kişinin ölümüne yol açan ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıların ardından Fransa'da en üst seviyede alarma geçilmişti..

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransa ValenceValenceBelediye Başkanı Nicolas DaragonMüslümanBaşkanıKasım ParisIŞİDFransaDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFPBS/BK

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