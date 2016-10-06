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Dünya

Fransa'da burkininin ardından şimdi de nargile yasağı!

Fransa’nın güneyindeki 4 belediyede, kamuya açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı

06 Ekim 2016 02:54

Burkini yasağından Danıştay Mahkemesi’nin kararıyla dönülen Fransa’nın güneyindeki 4 belediyede, kamuya açık alanlarda nargile içilmesi yasaklandı.

The Times’ın haberine göre yasak kararının dini değil kamu yararıyla ilgili gerekçelerle alındığını ifade eden yöneticiler, bazı İslam bilginlerinin de nargileye karşı olduğunu savundu. Nice yakınlarındaki Carros’un Belediye Başkanı Charles Scibetta, kararın vatandaşların talebi üzerine alındığını ifade etti. Scibetta, nargileleri ‘sosyal ve sağlıkla ilgili bir veba’ olarak nitelendirdi. 

Sputnik'te yer alan habere göre, nargilenin yasaklanmasını ‘aptalca ve adaletsizce’ olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Kuzey Afrika kökenli Fransız Hamdi Chebli, kararın geri alınması için belediye başkanına mektup yolladığını ancak kendisine herhangi bir dönüşte bulunulmadığını aktardı.

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