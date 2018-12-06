Fransa'da bu kez de lise öğrencileri sokakta

Fransa'da lise öğrencileri hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için eylem yapıyor. Sarı Yeleklerin ardından Fransız çiftçiler de gelecek hafta eylem yapacağını açıklamıştı. Akaryakıt zammını protesto için başlatılan Sarı Yeleklerin eylemlerinin ardından tansiyonun yükseldiği Fransa'da bu kez lise öğrencileri hükümetin eğitim politikasını protesto için sokağa çıktı.

Lise öğrencileri, eğitim sistemindeki değişikliklere son verilmesini ve üniversiteye giriş koşullarının esnetilmesini istiyor.

Dört gündür süren öğrenci eylemlerinden yaklaşık 200 okulun etkilendiği belirtildi. Paris'in batısındaki Mantes-la-Jolie'deki bir okulun önünde iki aracın ateşe verildiği belirtiliyor.

Orleans kentinde çıkan olaylarda ise bir öğrencinin plastik mermi sonucu yaralandığı bildirildi. Göstericilerin molotof kokteyl, fırlattığı, çöp bidonlarını ateşe verdiği ve bazı kentlerde polisle çatıştığı bildirildi.

Gösterilerle ilgili açıklama yapan Fransız Eğitim Bakanı Jean-Michel Balnquer, "Sarı Yelekleri bahane ederek, gösterilere her türlü insanın katıldığını görüyoruz ve bu durum ciddi şiddet vakalarına neden oluyor" dedi.

Paris'in güneyindeki Cachan'da gösteri düzenleyen 150 öğrenciden biri olan Ines ise "İleride yüksek akaryakıt ödemesi yapacak olanlar bizleriz" sözleri ile öğrenci eylemlerini savundu.

Sarı Yeleklere halkın yüzde 72'si destek veriyor

17 Kasım'dan bu yana Sarı Yeleklerin eylemine sahne olan Fransa'da çiftçiler de gelecek hafta eylem yapacaklarını açıklamıştı. Yaklaşık iki haftadır devam eden Sarı Yeleklerin eylemi nedeniyle Fransız hükümeti geri adım atmak zorunda kalmış ve akaryakıt zamlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Anketler, kariyerinin en ciddi sınavı ile karşı karşıya olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a olan desteğin yüzde 23 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Anketlere göre Sarı Yelekler adlı gruba olan halk desteği ise yüzde 72 seviyesinde.

17 Kasım'da başlayan eylemlerde şimdiye kadar dört kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen eylemler milyonlarca Euro'luk maddi hasara neden olmuştu.