Fransa'da bir Türk vatandaşı sahte diplomayla 8 yıl doktorluk yapmış!

Fransa'da bir Türk'ün, 8 yıldır sahte doktor diplomasıyla doktorluk yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme sürecinde halen ‘doktorluk’ görevini de sürdüren U.Ç. yaptığı savunmada, ‘'8 yıldır bu görevi yapıyorum asla hatalı bir iş yapmadım” ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Fransa'nın Nancy şehrinde 43 yaşındaki bir Türk'ün, 8 yıldır sahte doktor diplomasıyla hastanede görev yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu şahsın, Mayıs 2009 ile Ocak 2016 tarihleri arasında sahte doktor diplomasıyla Fransa'nın çeşitli hastanelerinde anestezi doktoru olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Fransız medyasında yer alan habere göre 1973 doğumlu U.Ç. isimli şahıs, Cezayirli bir arkadaşına ait doktorluk diplomasının fotokopisini tahrif ederek isim bölümüne kendi adını yazdırdı.

Sahte doktor, bu yolla 2009'da Corbeil-Essonnes Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak göreve başladı.

Daha sonra sırayla Juvisy-sur-Orge ve Longjumeau en Essonne hastanelerinde de görev yaptı.

U.Ç'nin son olarak ise 2013 yılında Nancy Adolphe-Pinard Bölge Doğum Hastanesi'nde anestezi uzmanı olarak görev başladığı kaydedildi.

“Hatalı bir iş yapmadım”

Sahte doktorun planları 2015 yılında kendisi hakkında yapılan asılsız bir ihbarla bozuldu.

2015 yılının Aralık ayında Evry mahkemesi, U.Ç.'yi yargılayarak 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sürecinde halen Nancy'deki görevini de sürdüren U.Ç. yaptığı savunmada, ‘'8 yıldır bu görevi yapıyorum asla hatalı bir iş yapmadım."ifadelerini kullandı.

Polise verdiği ifadede ise arkadaşının doktorluk diplomasını tahrif ettiği itirafında bulunan sahte doktor, aslında hemşire olduğunu söyledi.

“Bizde böyle bir doktor yok”

Evry mahkemesi, U.Ç'yi doktorluk mesleğinden men ederken dosyayı da halen görev yaptığı Nancy'ye gönderdi.

Metz'de oturan U.Ç., ilk olarak Şubat 2016'da gözaltına alındı.

Daha sonra serbest bırakılan sahte doktorun diplomasını inceleyen Polis Teknik ve Bilişim Suçları Bürosu diplomanın üzerinde oynandığı hükmüne vardı.

Aynı dönemde Cezayirli yetkililer de böyle bir isimde doktorun Cezayir'de kayıtlı olmadığı bilgisini Fransa'yla paylaştı.

Hakim karşısına çıkacak

Bunun üzerine sahte doktor 30 Eylül'de yeniden gözaltına alındı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan U.Ç., Mart ayında, ‘sahtekarlık' ve ‘doktorluk mesleğinin yasadışı icrası' suçlarından Nancy Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.