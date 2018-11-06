Fransa'da bir kişi Macron'a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Fransa’da altı aşırı sağcının tutuklanmasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik bir suikast girişimi engellendi.

Macron’a yönelik tehditler sebebiyle yapılan operasyonda ele geçirilen 23 yaşındaki bir sanık, 14 Temmuz Bastille Günü’nde Macron’a suikast düzenleyeceği suçlamasıyla tutuklandı.

Polis, sanığın otomobilinde üç mutfak bıçağı ele geçirirken, öldürmeyi planladığı olası hedefleri bilgisayarından aradığı açıklandı.

Çevrimiçi bir oyun oynarken silah satın almak istediğini söyleyen sanık, diğer oyuncuların ihbarıyla yakalandı.