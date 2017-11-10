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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da bir kişi aracını öğrencilerin üzerine sürdü

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde bir kişinin aracını lise öğrencilerinin üzerine sürdüğü bildirildi

10 Kasım 2017 23:19

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde bir kişinin aracını kasti olarak bir lisenin önündeki öğrencilerin üzerine sürdüğü bildirildi. Olayda üç kişinin yaralandığı ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın bir terör saldırısı olup olmadığı ile ilgili detaylar henüz netleşmezken 28 yaşındaki sürücünün olay yerinde yakalandığı ve adi suçlar nedeniyle polis tarafından bilinen bir kişi olduğu aktarıldı.

Fransa'da en son Ağustos ayında Paris'te askerlerin üzerine araç sürülmesi sonucu altı asker yaralanmış, olayla ilgili terör soruşturması başlatılmıştı.

Son bir yıl içinde Barcelona ve Londra'nın da dahil olduğu Avrupa kentlerinde araçları yayaların üzerine sürmek suretiyle terör saldırıları düzenlemiş, onlarca kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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