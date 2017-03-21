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BBC Türkçe

Fransa'da bir ilk: Cumhurbaşkanlığının beş adayı canlı yayında tartışıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı Fransa'da bugüne kadar hep ikinci tur öncesi iki adayla gerçekleşen televizyondaki tartışma programı, bu sefer ilk tur öncesi beş adayla yapılıyor.

21 Mart 2017 04:03

Fransa'da cumhurbaşkanlığı yarışının en güçlü beş adayı, Fransa'da bir ilki gerçekleştirerek televizyon programında canlı yayında tartışıyor.

Son anketlere göre aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri (Front National - FN) Marine Le Pen ilk turda en çok oyu alan aday olacak.

Fakat ilk turu ikinci sırada bitirmesi beklenen merkez siyasetçi Emmanuel Macron veya adı skandallarla anılan merkez sağ aday François Fillon'un ikinci turda yeni cumhurbaşkanı seçilmesi yüksek ihtimal.

Oylamanın ilk turu 23 Nisan'da, ilk turda yüzde 50'yi geçen aday olmaması durumunda ikinci turu ise 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan iki adayın katılımıyla televizyonda tartışma programları düzenleniyordu.

Fakat ilk defa, önde giden adaylar seçimin ilk turu öncesinde tartışma programına katılmayı kabul etti.

Fransız medyası Le Pen ve Macron'un bu tartışmayla seçmenler nezdinde güvenilirliklerini artırmayı hedeflediğini söylüyor.

Le Parisien gazetesine göre Le Pen'in amacı ikinci turu kazandıracak seçmenleri ikna etmek iken daha önce hiçbir seçime katılmayan Macron da seçmenlerine bu işi yapabileceğini kanıtlamak istiyor.

Merkez solun adayı Benoit Hamon kendisini Asi Fransa ittifakının adayı olan Jean-Luc Melenchon'dan ayırmaya çalışırken Melenchon ise kararsız seçmenleri etkilemeye çalışacak.

Fillon'un hedefi ise eşiyle ilgili hakkında soruşturma açılmasına neden olan skandala yönelik iddialardan kurtulmak.

Tartışma programının açılış konuşmasını yapan Fillon, seçilmesi durumunda "ulusal toparlanma" adını verdiği bir politika izleyeceğini belirtti.

Macron ise ülkedeki geleneksel politik kutuplaşmayı ortadan kaldırmayı garanti etti.

Le Pen, "Avrupa Birliği'nin belirsiz bir bölgesi" veya "Angela Merkel Almanyasının uşağı" olmayan bir Fransa için mücadele edeceğini vurguladı.

BBC Paris temsilcisi Lucy Williamson, seçim tecrübesi olmayan Macron'un televizyondaki tartışmayı kaybetmesinin beklendiğini ve bu yüzden özellikle diğer rakipler tarafından hedef seçileceğini söylüyor.

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