Fransa'da başbakanlıktan istifa eden Valls'tan son dakika sürprizi: Yargıtay, hükümete bağlandı!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladıktan sonra başbakanlık görevinden istifa eden Manuel Valls'in, 5 Aralık Pazartesi günü imzaladığı kararnameyle Yargıtayı, Adalet Bakanlığı aracığıyla hükümete bağladığı ortaya çıktı.

Yargıtay Başkanı Bertrand Louvel ve Yargıtay Başsavcısı Jean-Claude Marin, daha önce haberdar edilmedikleri kararnamenin gerekçesi konusunda, dün başbakanlık görevine başlayan Bernard Cazeneuve'den randevu istedi.

Birgün'de yer alan habere göre, başbakanlığa gönderdikleri mektubu kamuoyuna açıklayan Louvel ile Marin, Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas ile görüşme taleplerinin ise şu ana kadar yanıtsız kaldığını bildirdi.

Mektupta, "Resmi Gazete aracılığıyla öğrendiğimiz kararnamenin gerekçelerini öğrenmek için sizin tarafınızdan kabulümüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı François Hollande ile Yargıtay üyeleri arasında uzun zamandır gerginlik yaşanıyor.

Le Monde gazetesinin iki muhabirinin Hollande ile röportajlarından oluşan "Bir Cumhurbaşkanı Bunları Söylememeli" isimli kitap, yüksek yargı ile iktidarın arasının bozulmasına yol açmıştı.

Hollande'ın bu kitapta yer alan açıklamalarında, Fransız yargıçları "korkaklık" ile suçlamasına, özellikle Yargıtay üyeleri sert tepki göstermişti.