T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da başbakanlıktan istifa eden Valls'tan son dakika sürprizi: Yargıtay, hükümete bağlandı!

Fransa'da, Cumhurbaşkanı François Hollande ile Yargıtay üyeleri arasında uzun zamandır gerginlik yaşanıyordu

08 Aralık 2016 03:01

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladıktan sonra başbakanlık görevinden istifa eden Manuel Valls'in, 5 Aralık Pazartesi günü imzaladığı kararnameyle Yargıtayı, Adalet Bakanlığı aracığıyla hükümete bağladığı ortaya çıktı.

Yargıtay Başkanı Bertrand Louvel ve Yargıtay Başsavcısı Jean-Claude Marin, daha önce haberdar edilmedikleri kararnamenin gerekçesi konusunda, dün başbakanlık görevine başlayan Bernard Cazeneuve'den randevu istedi.

Birgün'de yer alan habere göre, başbakanlığa gönderdikleri mektubu kamuoyuna açıklayan Louvel ile Marin, Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas ile görüşme taleplerinin ise şu ana kadar yanıtsız kaldığını bildirdi.

Mektupta, "Resmi Gazete aracılığıyla öğrendiğimiz kararnamenin gerekçelerini öğrenmek için sizin tarafınızdan kabulümüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da, Cumhurbaşkanı François Hollande ile Yargıtay üyeleri arasında uzun zamandır gerginlik yaşanıyor.

Le Monde gazetesinin iki muhabirinin Hollande ile röportajlarından oluşan "Bir Cumhurbaşkanı Bunları Söylememeli" isimli kitap, yüksek yargı ile iktidarın arasının bozulmasına yol açmıştı.

Hollande'ın bu kitapta yer alan açıklamalarında, Fransız yargıçları "korkaklık" ile suçlamasına, özellikle Yargıtay üyeleri sert tepki göstermişti.

ETİKETLER

vallsfransacumhurbaşkanlığıyargıtayistifahükümet

İlgili Haberler

Fransa'da Başbakan Manuel Valls istifa etti

Hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'a verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24