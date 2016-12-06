Fransa'da Başbakan Manuel Valls istifa etti

Fransa'da Başbakan Manuel Valls, cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için istifa etti. Hükümeti kurma görevi İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve'a verildi.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olacağını dün açıklayan Başbakan Manuel Valls, istifasını Cumhurbaşkanı François Hollande'a sundu. Hollande Twitter hesabından, "Bernard Cazeneuve'u Başbakan olarak atadım ve ona yeni hükümeti kurma görevi verdim." mesajını paylaştı.

Başbakan Valls, daha önce belediye başkanlığını yaptığı Evry şehrinde dün cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını ilan etmişti.

Sosyalist Partili Valls, bölünmüş solu birleştirmeleri gerektiğini söylemişti.

Hollande cumhurbaşkanlığı yarışına katılmayacağını açıklamıştı

François Hollande'ın cumhurbaşkanlığında 31 Mart 2014'ten beri başbakanlığı yürüten Valls'in aday adaylığının önü, Hollande'ın 1 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı yarışına katılmayacağını açıklamasıyla açılmıştı.

Kamuoyu yoklamalarına göre Hollande'ın popülaritesi son aylarda yüzde 10'ların altına düşerken Valls'ın popülaritesi biraz daha yüksek.

Sosyalist Partinin 22-29 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı adayı belirleme çalışmaları için aday adaylarının 15 Aralık'a kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Fransa'da merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi iki hafta önce yapılan seçimle cumhurbaşkanı adayı olarak eski başbakanlardan François Fillon'u belirlemişti.

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Nisan ve 7 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Seçimin en güçlü adayları olarak merkez sağın adayı Fillon ve aşırı sağ Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen gösteriliyor. İktidardaki Sosyalist Partiye ise kamuoyu yoklamalarında fazla şans tanınmıyor.