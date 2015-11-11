'Fransa'da askeri üsse terör saldırısı önlendi'



Fransa İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Toulon'daki bir donanma üssüne saldırı planlayan bir terör zanlısı yakalandı. 25 yaşındaki zanlının yaklaşık bir yıldır takip altında olduğu belirtildi.

Geçen yıl Suriye'ye geçme girişiminde bulunması üzerine güvenlik güçlerinin takibine alınan zanlı, ilk ifadesinde terör örgütü IŞİD saflarında savaşan bir kişiyle bağlantı halinde olduğunu itiraf etti.

'IŞİD mensubu saldırıya teşvik etti'

Fransız vatandaşı olduğu belirtilen IŞİD mensubunun zanlıyı Toulon'daki üsse saldırması için teşvik ettiği belirtildi. Yetkililerin açıklamasına göre henüz somut saldırı planı bulunmayan zanlı, bu amaçla kullanmak üzere bıçak ve maske gibi çeşitli malzemeler temin etti.

Charlie Hebdo saldırısı dönüm noktası oldu

Fransa'da Charlie Hebdo isimli mizah dergisine ocak ayında iki İslamcı tarafından düzenlenen baskında 12 kişi katledilmişti.

Fransa Ulusal Meclisi gizli servislerin işleyişinde kapsamlı reformlar öngören tartışmalı yasayı mayıs ayında kabul etmişti.

Haziran ayında Lyon yakınlarında bir fabrikaya saldırı düzenlenmiş, bir kişi kafası kesilerek öldürülmüştü.

Fransa'nın IŞİD operasyonları

Fransa, terör örgütü IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de düzenlenen hava operasyonlarına katılıyor.

Birleşmiş Milletler'in yabancı cihatçılarla ilgili hazırladığı rapora göre 80 ülkeden yaklaşık 15 bin yabancı cihatçı IŞİD gibi radikal gruplara katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitti. Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor.