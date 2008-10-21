Fransa'da aşk dayanışması

Strauss-Kahn, çalışanıyla girdiği gönül ilişkisinden dolayı eşi dahil herkesten özür diledi. Dün IMF çalışanlarına gönderdiği e-postayla IMF personelinden, sevgilisi Piroska Nagy ve eşinden özür dileyen Strauss-Kahn tüm sorumluluğu üstlendiğini ancak görevini kesinlikle kötüye kullanmadığını ifade etti.Fransız siyaset adamları ve çeşitli yetkililer, başında olduğu kurumda çalışan sevgilisine torpil yaptığı iddia edilen IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’a tam destek verdi. Strauss-Kahn’a sağcıların ve solcuların birlikte arka çıkmaları, "Sosyalistlerle muhafazakarlar, ilk kez bir konuda görüş birliğine varıp, yasak aşkı savunmada yek vücut oldular" şeklinde yorumların yapılmasına yol açtı.Eski sosyalist Maliye Bakanı olan ve geleceğin cumhurbaşkanı gözüyle bakılan Strauss-Kahn’ın (59), IMF Afrika bölümünde kıdemli yönetici olarak çalışan Macar kökenli Piroska Nagy ile gönül ilişkisine girip, torpil yapmakla suçlanarak hakkında soruşturma açılmasının ardından konuşan çeşitli hükümet yetkilileri, Strauss-Kahn’ın dünyayı sarsan mali krizi son derece başarıyla yönettiğini, bu yüzden çıkarları bozulan bazı çevrelerin, IMF Başkanı'na komplo yaptıklarını savundu.Nitekim Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, basına yaptığı açıklamada "Tam kendisine ihtiyacımız olduğu bir sırada böyle bir soruşturmanın niçin açıldığını doğrusu merak ediyorum. Burada bazı dolapların döndüğünü düşünüyorum. Kendisine güvenim tam" dedi.Sosyalist Parti milletvekili Jean-Marie Le Guen, Strauss-Kahn’ın, mali piyasaların daha sıkı denetiminden yana olduğunu belirterek, bazı çevrelerin kendisini zayıflatmak amacıyla bu tür bir komplo içine girmiş olabileceği imasında bulundu. Bir diğer Sosyalist Parti milletvekili Jean-Christophe Cambadelis ise "Bir yaşam kazasından siyasi skandal çıkarmak bayağı bir durum, işin içinde başka şeyler var gibi gözüküyor" diye konuştu.Fransız basını, son skandalın, Strauss-Kahn’ın IMF Başkanı olması için aday gösteren Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi de zor durumda bıraktığı yorumunu yapıyor. IMF Yönetimi Kurulu Başkanı Shakour Shaalan, Strauss-Kahn’ın sevgilisine torpil yaptığı iddiaları için soruşturma başlatma kararı almıştı.Öte yandan dün IMF çalışanlarına bir e-posta gönderen Strauss-Kahn tüm çalışanlarından, Nagy’den ve karısından özür diledi.Strauss-Kahn’a en önemli desteği, eşi Anne Sinclair verdi. Özel yaşamından söz edilmesinden hoşlanmadığını belirten Sinclair, "Benim adıma, kocamın bir gecelik ilişkisini biz geride bıraktık ve yeni bir sayfa açtık" dedi.Ulusal sembolü horoz olan Fransa’da, en üst düzeydekiler de dahil olmak üzere politikacıların gizli aşk yaşama geleneği var.Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, çapkınlığıyla ünlü. İlk karısını, Cecilia ile aldatan, Cecilia ile evliyken Le Figaro gazetesi yazarı Anne Fulda ile ilişki yaşayan, karısı Cecilia’dan boşanmasının ardından Adalet Bakanı Rachida Dati ile aşk yaşadığı iddia edilen Sarko, eski topmodel Carla Bruni ile evlendi.Karısının da bulunduğu uçağın ön bölümünde sevgilisi ile birlikte olan eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Claduia Cardinale ile de aşk yaşadı.Chirac ile selefi François Mitterrand’ın eşlerini aldatmak konusunda bir dönem birbirleriyle yarıştığı iddia edildi. Evlilik dışı kızı Mazarine yıllar sonra ortaya çıkan Mitterand’ın aldatma konusunda iddiaya dahi girdiği söyleniyor.Eski Başbakan Dominique de Villepin’in eşi Marie Laure, herkesin önünde kocasının metresi olduğu konuşulan bir eczacı kızı tokatladı. Skandal, büyük bir gizlilik içinde derhal örtbas edildi.Bakanlar kurulunun Fas kökenli bekar Adalet Bakanı Rachida Dati, hamile olduğunu açıkladı, ancak doğacak bebeğin babasının ismini söylemedi.