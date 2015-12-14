Fransa'da aşırı sağcılar kan kaybetti, ikinci turun 'kazananı' Sarkozy

Fransa'da bölgesel seçimlerin ikinci turu sonuçlandı. İlk tura göre seçmenin sandıklara daha yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde ilk turda büyük başarı elde eden aşırı sağ parti Ulusal Cephe (FN) düşüş yaşadı. Resmi olmayan sonuçlara göre ilk turda 13 bölgenin 6'sını ilk sırada tamamlayan aşırı sağ adaylardan hiç biri bölge başkanı seçilmeyi başaramadı. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin liderliğindeki sağ bloğun 5 bölgede seçimleri kazandığı kesinleşti. İktidardaki Sosyalist Parti ise yine 5 bölgede sandıktan ilk sırada çıktı.

Aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen'in ilk turda yüzde 40'ın üzerinde oy alarak ilk sırada yer aldığı Belçika sınırındaki Nord-Pas-de-Calais-Picardie bölgesinde, sandıktan merkez sağ aday Xavier Bertrand çıktı. Eski bakan oyların yüzde 55'ini elde ederken Marine Le Pen ise yüzde 45'te kaldı. İlk tur sonucunda Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal-Le Pen'in ilk sırada yer aldığı Fransa'nın güneyindeki Provence-Alpes-Côte d’Azur bölgesinde ise zafer Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Christian Estrosi'nin oldu. Estrosi yüzde 55,8 oy elde etti. Ulusal Cephe'nin güçlü olduğu Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Alsace-Champagne-Ardenne-Alsace-Lorraine bölgesinde de yine zafer Cumhuriyetçiler'in oldu.

Ülkedeki bölge sayısının 22'den yasal düzenlemeyle 13'e düşürülmesinden sonra gerçekleştirilen ilk bölgesel seçimlerde Nicolas Sarkozy'nin liderliğindeki sağ bloğun 5 bölgede seçimleri kazandığı kesinleşti. İktidardaki Sosyalist Parti ise yine 5 bölgede sandıktan ilk sırada çıktı.

Bölgesel seçimlerin ikinci turuna halkın ilgisi ise yoğun oldu. İlk turda yüzde 49 olarak gerçekleşen katılım oranı ikici turda ise yüzde 58,5'e yükseldi. Halkın sandıklara gösterdiği ilgi Fransa Başbakanı Manuel Valls'ın başarısı olarak yorumlanıyor. İlk tur sonrası Fransa Başbakanı Manuel Valls, halkı sandıklara ilgi göstermeye çağırmıştı. Aşırı sağın kazanması durumunda ülkede iç savaşın çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.