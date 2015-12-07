Fransa'da yerel seçimlerden aşırı sağ zaferle çıktı



Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yerel seçimlerin ilk turunda Ulusal Cephe (Front National, FN) oyların yaklaşık yüzde 28'ini toplayarak birinci parti oldu. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin lideri olduğu Cumhuriyetçiler oyların yüzde 27'sini aldı. Cumhurbaşkanı François Hollande'ın partisi, iktidardaki Sosyalist Parti yüzde 23,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

Marine Le Pen'in liderliğini yaptığı FN, ülke genelinde 6 bölgede birinci parti oldu. Bölgesel parlamentolarda kimin çoğunluğu elde ettiği önümüzdeki hafta yapılacak ikinci turda belli olacak.

Aşırı sağcılara karşı işbirliği

İkinci turda aşırı sağın önünü kesmek için Cumhuriyetçiler ile Sosyalist Parti'nin işbirliğine gitmesi gündeme geldi. Cumhuriyetçiler, seçim sonrası yaptıkları değrlendirmelerde böyle bir işbirliğine sıcak bakmadıklarını açıkladılar. Sosyalist Parti ise iki bölgede adaylarını Cumhuriyetçiler lehine geri çekeceklerini duyurdular.

'Terör korkusu yansıdı'

46 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu Fransa'da seçim nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Seçim merkezlerinin güvenliğini sağlamak için polis ve asker görevlendirildi. 13 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen Paris saldırılarında 130 kişi katledilmişti. Gözlemciler terör korkusunun sandığa yansıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin provası

Yerel seçimler ülkede 2017 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin provası olarak görülüyordu. Kamuoyu yoklamaları FN lideri Marine Le Pen'in ikinci tura kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Marine Le Pen, seçim zaferinin belli olmasından sonra yaptığı konuşmada, "Ülkenin ihtiyacı olan ulusal birliği sağlama görevi bize verilmiştir" dedi.