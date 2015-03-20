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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da aşı zorunluluğuna devam

Fransa Anayasa Konseyi, çocuklarını aşılatmak istemeyen ailenin, 'aşı zorunluluğunun anayasaya aykırı olduğu' iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

20 Mart 2015 19:38


Fransa Anayasa Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Yasa koyucu bireyin ya da genel olarak toplumun sağlığını korumak amacıyla bir aşı politikası belirleyebilir" denildi. Konsey böylece iki çocuğunu aşılatmayan Marc ve Samia Larere'nin talebini reddetmiş oldu. Aile çocuklarını difteri, tetanoz ve çocuk felcine karşı aşılatmamıştı. Fransa'da ailelerin çocuklarına bu üç aşıyı yaptırması zorunluluğu var. Aksi takdirde çocuklar, çocuk yuvası ve okullara alınmıyor. Çocuklarına bu üç aşıyı yaptırmayan aileler iki yıla kadar hapis ve 30 bin euro para cezasına çarptırılabiliyor.

Larere Ailesi, aşı zorunluluğunun anayasaya uygun olmadığı iddia ederek bunun yanı sıra şu sıralar piyasada olan aşıların birçok riski barındırdığını ve bu hastalıkların Fransa'da olmadığını iddia etti. Aşıların alüminyum bileşeni ve cıva içerdiğini, dolayısıyla zehirli ve zararlı olduğunu belirten aile, üç aşının hali hazırda boğmaca ve menenjit gibi hastalıklara karşı yapılan aşılarla kombin edildiğine dikkat çekerek bu hastalıkların aşılarının ise zorunlu olmadığını vurguladı.

Bu karar Almanya'da aşı tartışmalarının yapıldığı bir döneme denk geldi. Berlin'de kızamık vakalarının sayının artmasından ve salgında aşı olmayan bir çocuğun hayatını kaybetmesinden bu yana politikacılar, aşı zorunluluğunu tartışıyor. Almanya'da aşı üst düzey sağlık daireleri tarafından ailelere tavsiye ediliyor, bir zorunluluk yok. Ancak acil durumlarda yetkili daireler önlemlere başvurabiliyor. Berlin İdare Mahkemesi kısa bir süre önce kızamık aşısı olmayan çocukların derslere alınmayabileceğine hükmetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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