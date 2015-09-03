Fransa'da 'Arafat davası' kapatıldı

Davanın kapatıldığı haberi, 2004 yılında ölen Filistin liderinin eşi Suha Arafat'ın

avukatı Francis Szpiner tarafından duyuruldu. Böylece mahkeme heyeti, davaya bakan

Nanterre savcılığının talebine uymuş oldu. Savcılık, talebini delil yetersizliğine

dayandırmıştı.

'Arafat'ı İsrail zehirledi' iddiası

Arafat, 2004 Kasım ayında Paris'teki bir askeri hastanede yaşamını yitirdiğinde 75

yaşındaydı. Birçok Filistinli Arafat'ın İsrail tarafından zehirlendiğine inanıyor. İsrail

iddiaları sürekli reddetti.

Suha Arafat, eşinin kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü iddiasıyla 2012

yılında

Paris’te yargıya başvurdu. Mahkeme, Arafat’ın Ramallah’taki mezarının açılmasını

ve

uzmanların Arafat’ın naaşı üzerinde inceleme yapmasını kararlaştırdı.

İsviçreli uzmanlar farklı saptamada bulundu

Arafat'ın naaşından alınan örnekler İsviçre, Fransa ve Rusya'da farklı uzmanlarca

incelemeye tabi tutuldu. İsviçreli uzmanların hazırladığı raporda, "Arafat’ın naaşında

normalden 18 kat fazla polonyum saptandı" ifadesine yer verilmişti.

Ancak Rus ve Fransız uzmanlar bu iddiayı doğrulamadı. Rusya Federal Tıbbi ve

Biyolojik Dairesi'nin başkanı Vladimir Uyba, “Naaşında polonyum 210 elementine

rastlamadık. Arafat polonyum zehirlenmesi sonucu ölmüş olamaz” sonucuna varmıştı.