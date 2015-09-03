Fransa'da 'Arafat davası' kapatıldı

Davanın kapatıldığı haberi, 2004 yılında ölen Filistin liderinin eşi Suha Arafat'ın
avukatı Francis Szpiner tarafından duyuruldu. Böylece mahkeme heyeti, davaya bakan
Nanterre savcılığının talebine uymuş oldu. Savcılık, talebini delil yetersizliğine
dayandırmıştı.
'Arafat'ı İsrail zehirledi' iddiası
Arafat, 2004 Kasım ayında Paris'teki bir askeri hastanede yaşamını yitirdiğinde 75
yaşındaydı. Birçok Filistinli Arafat'ın İsrail tarafından zehirlendiğine inanıyor. İsrail
iddiaları sürekli reddetti.
Suha Arafat, eşinin kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü iddiasıyla 2012
yılında
Paris’te yargıya başvurdu. Mahkeme, Arafat’ın Ramallah’taki mezarının açılmasını
ve
uzmanların Arafat’ın naaşı üzerinde inceleme yapmasını kararlaştırdı.
İsviçreli uzmanlar farklı saptamada bulundu
Arafat'ın naaşından alınan örnekler İsviçre, Fransa ve Rusya'da farklı uzmanlarca
incelemeye tabi tutuldu. İsviçreli uzmanların hazırladığı raporda, "Arafat’ın naaşında
normalden 18 kat fazla polonyum saptandı" ifadesine yer verilmişti.
Ancak Rus ve Fransız uzmanlar bu iddiayı doğrulamadı. Rusya Federal Tıbbi ve
Biyolojik Dairesi'nin başkanı Vladimir Uyba, “Naaşında polonyum 210 elementine
rastlamadık. Arafat polonyum zehirlenmesi sonucu ölmüş olamaz” sonucuna varmıştı.