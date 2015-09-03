T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da 'Arafat davası' kapatıldı

Filistin lideri Yaser Arafat'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla açılan dava, kanıt yetersizliği gerekçe gösterilerek düşürüldü.

03 Eylül 2015 00:41

Davanın kapatıldığı haberi, 2004 yılında ölen Filistin liderinin eşi Suha Arafat'ın
avukatı Francis Szpiner tarafından duyuruldu. Böylece mahkeme heyeti, davaya bakan
Nanterre savcılığının talebine uymuş oldu. Savcılık, talebini delil yetersizliğine
dayandırmıştı.  

'Arafat'ı İsrail zehirledi' iddiası

Arafat, 2004 Kasım ayında Paris'teki bir askeri hastanede yaşamını yitirdiğinde 75
yaşındaydı. Birçok Filistinli Arafat'ın İsrail tarafından zehirlendiğine inanıyor. İsrail
iddiaları sürekli reddetti.

Suha Arafat, eşinin kimliği belirsiz kişilerce öldürüldüğü iddiasıyla 2012
yılında
Paris’te yargıya başvurdu. Mahkeme, Arafat’ın Ramallah’taki mezarının açılmasını
ve
uzmanların Arafat’ın naaşı üzerinde inceleme yapmasını kararlaştırdı.

İsviçreli uzmanlar farklı saptamada bulundu
Arafat'ın naaşından alınan örnekler İsviçre, Fransa ve Rusya'da farklı uzmanlarca
incelemeye tabi tutuldu. İsviçreli uzmanların hazırladığı raporda, "Arafat’ın naaşında
normalden 18 kat fazla polonyum saptandı" ifadesine yer verilmişti.

Ancak Rus ve Fransız uzmanlar bu iddiayı doğrulamadı. Rusya Federal Tıbbi ve
Biyolojik Dairesi'nin başkanı Vladimir Uyba, “Naaşında polonyum 210 elementine
rastlamadık. Arafat polonyum zehirlenmesi sonucu ölmüş olamaz” sonucuna varmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FilistinYaser ArafatSuha ArafatFrancis SzpinerNanterreKasımParisFilistinli ArafatArafatArafat RamallahFransaRusyaRusFransızFederal TıbbiBiyolojikDairesiVladimir UybaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24