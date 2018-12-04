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Ekonomi

Fransa'da akaryakıt vergileri altı aylığına askıya alındı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, akaryakıt vergilerinin altı aylığına askıya alındığını duyurdu

04 Aralık 2018 18:27

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, akaryakıt vergilerinin altı aylığına askıya alındığını duyurdu.
Yerel bir televizyon kanalında konuşan Phillippe, akaryakıta ilişkin 1 Ocak’ta uygulamaya girmesi planlanan vergilerin altı ay boyunca geçici olarak ertelendiğini açıkladı. Söz konusu vergiler, 17 Kasım’da Fransa’da baş gösteren ve sonrasında Hollanda ve Belçika’ya da sıçrayan “sarı yelekliler” eylemine sebep olmuş ve binlerce kişi protestolara katılmıştı.
Phillippe’in açıklamalarının ardından Ulusal Parti Lideri Marine Le Pen, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vergilerin askıya alınması yalnızca bir ertelemedir” dedi.

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