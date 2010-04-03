Fransa'da 8 milyon fakir

T24-

Fakirlik sınırı aylık 908 euro olarak belirlenen araştırmada, ortalama aylık bin 510 euro olarak tespit edildi.





Yoksulluk sınırının altında olanların büyük bölümünü, boşanmış ve çocuğu ile yaşayanlar, göçmenler ve işsizler oluşturuyor.





Boşanmış ve çocuklarıyla yaşayan, yoksulluk sınırının altında geliri olan annelerin sayısı 1.6 milyon civarında.







Araştırmaya göre, fakirlik sınırının altındakilerin yüzde 36'sını göçmenler, yüzde 36.4'ünü işsizler oluşturuyor. İşi olup geliri yoksulluk sınırının altında bulunanların sayısının ise 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.