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Dünya

Fransa'da 70 bin ev karanlıkta

Fransa'nın iç bölgelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüzünden yaklaşık 70 bin ev elektriksiz kaldı.

15 Aralık 2008 02:00

Fransa'nın iç bölgelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüzünden yaklaşık 70 bin ev elektriksiz kaldı.

İç bölgelerde son iki gündür aralıksız yağan kar nedeniyle bazı yüksek gerilim hatlarının önemli zarar gördüğü bildirildi.

Elektrik idaresi, hatların tamir edilmesi için teknik ekipleri seferber ettiğini, ancak kötü hava koşulları yüzünden kırsal kesimdeki yüksek gerilim hatlarına ulaşmakta zorluk çekildiğini açıkladı.

Meteoroloji, olumsuz hava koşullarının ülke genelinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

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