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Kültür-Sanat

Fransa'da 7. Türk Sinema Haftası

Fransa'da faaliyet gösteren L'ACORT tarafından düzenlenen, ''7. Türk Sinema Haftası'', bu akşam başlıyor.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Fransa'da faaliyet gösteren Türk göçmen derneği L'ACORT tarafından düzenlenen, ''7. Türk Sinema Haftası'', bu akşam Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönettiği ''İki Dil, Bir Bavul'' filminin gösterimiyle başlıyor.
     
Fransa'da devam eden ''Türkiye Mevsimi'' etkinliklerine dahil edilen sinema haftasında filmler, ''La Filmotheque du Quartier Latin'' adlı sinema salonlarında izlenebilecek.
    
Türkiye'den gelen sinema oyuncuları ve yönetmenlerin de katılacağı etkinlikler, 16 Martta sona erecek.
    
Hafta boyunca, ''Gitmek-My Marlon and Brando'', ''Güz Sancısı'', ''Vicdan'', ''Garip'', ''Yedi Kocalı Hürmüz'' ve ''Vesikalı Yarim'' filmleri gösterilecek.

 

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