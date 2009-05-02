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Dünya

Fransa'da 2 kişide domuz gribi vakası

02 Mayıs 2009 02:50

Fransa'da iki kişide H1N1 virüsüne rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Roselyne Bachelot, TF1 televizyonuna yaptığı açıklamada, Fransa'daki ilk vakaların kesinleştiğini söyledi.

Bachelot, bir kişiye de virüs bulaştığından şüphelenildiğini, bu vakada kesin sonucun beklendiğini belirtti.

Virüsün ortaya çıktığı Meksika'da, kesinleşen 343 vakadan 15'i yaşamını yitirdi. Bu arada Polonya'da da 3 şüpheli vakaya rastlandı. Virüsten en çok etkilenen 3. ülke olan Kanada'da da virüsten etkilenenlerin sayısı 51'e çıktı.

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