Fransa’da 17 terör saldırısı önlendi

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, "Güvenlik birimlerimiz terörizmle mücadelede tam anlamıyla mobizile olmuş durumda” şeklinde konuştu. Le Roux, bu yıl 17 olası terör saldırısının engellediğini kaydetti. Ancak ayrıntı vermedi.

Fransa bu yıl ve önceki yıl ağır İslamcı terör saldırılarına maruz kaldı. Fransız Ulusal Bayramı olan 14 Temmuz'da bir saldırgan Nice'te bir kamyonu kalabalığın üzerine sürmüş ve 84 kişi yaşamını yitirmişti.

Kasım 2015'te ise İslamcı teröristler, Paris'te eş zamanlı pek çok saldırı düzenlemişti. Saldırıda 130 kişi hayatını kaybetmişti.

Le Roux, Berlin'deki terör saldırısı sonrası, Almanya, Lüksemburg ve İsviçre sınırında kontrollerin sıkılaştırılması emrini vermişti.

Berlin saldırısının zanlısı Anis Amri'nin Fransa üzerinden İtalya'ya geçtiği yönünde basında çıkan haberler ise henüz teyit edilmedi. Le Roux, savcılığın soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

Basıda çıkan haberlere göre, Amri, Fransa'nın Chambery kentinden bir trenle Torino üzerinden Milan'a gitmiş ve orada polis kontrolleri sırasında vurulmuştu.

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dpa, BS/MK