Fransa, Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor: Büyücü!

Fransa, Lille takımında forma giyen ve bu sezon 6’sı Avrupa Ligi, 3’ü lig olmak üzere 9 golle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı konuşuyor.



Dün, Lorient’e karşı 4-0 kazanılan maçta futbolcu 2 gol atıp, 1 golün de hazırlayıcısı oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bu performansı Fransa basınında da geniş yer buldu.

Lille, resmi sitesinde Yazıcı’yı ‘’Büyücü’’ diye tanımladı. Ülkenin ünlü spor dergisi L’equipe ise dün yaşanan galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı’yı gösterdi. ‘’Yazıcı Yürüyüşü’’ başlığı atan dergi, futbolcunun 2 gol 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da vurgu yaptı.

Le Parisien gazetesi, Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının 2'ye indirilmesine dikkat çekerek, dünkü galibiyeti Yazıcı’nın getirdiğini yazdı.

‘'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor’' başlığı atan Le Parisien, ‘'Muhteşem Yazıcı sayesinde Lille puan farkını 2'ye düşürdü’' bilgisine yer verildi.

LE MONDE: TÜRK YUSUF YAZICI'NIN DEHASI

Le Monde, ‘'Lille için muhteşem bir akşam’' başlığıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çekti. Yazıda, ‘'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi’' ifadeleri kullanıldı. (DHA)



TIKLAYIN | Lille farklı kazandı, Yusuf Yazıcı şov yaptı!

