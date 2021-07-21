Fransa, Yunanistan'a ilk Rafale savaş jetini teslim etti

Fransız teknoloji şirketi Dassault Havacılık, Yunanistan'ın sipariş ettiği üstün donanımlı askeri jetler Rafalelerin ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Yunanistan, Ocak 2021'de Fransa ile 2,3 milyar Euro'luk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi vermişti. Yapılan anlaşma kapsamında Dassault Havacılık'ın Yunanistan'a ilk etapta kullanılmış bir Rafale jeti teslim ettiği, geriye kalan 11'i kullanılmış ve 6'sı yeni savaş uçağının 2023'e kadar hazır olacağı açıklandı.

Euronews'in haberine göre; Dassault Havacılık'ın tepe yöneticisi (CEO) Eric Trappier, Fransa ile Yunanistan'ın yaptığı stratejik ortaklığa dikkati çekerek, "Atina hükümetinin bu seçimi Amerikan yapımı uçaklara alternatif olduğunu gösteriyor. Ürettiğimiz uçakları Avrupa pazarında satmak hiç de kolay değil" diye konuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopoulos, Rafale uçağının teslimi sonrası yaptığı konuşmasında Atina hükümetinin bu jetleri satın almasının sebebinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan istikrar sorunu olduğunu söyledi.

Yunanistan'dan sonra Balkan ülkesi Hırvatistan Rafale jetlerinden 12 adet, Mısır ise 30 adet sipariş vermişti. Katar ve Hindistan da Rafale jetleri için Fransa ile anlaşan diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Yunanistan'dan son 11 yılın en büyük savunma bütçesi

Atina hükümeti ekonominin yüzde 10'dan daha fazla küçülmesi beklentisine karşı 2020 yılında yaklaşık 8 milyar Euro ile son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıklamıştı.

Fransa şimdiye kadar Rafale jetlerinden 152 adet üretti. Dassault Havacılık söz konusu jetlerin üretimi akabinde satışların yavaş gittiğini söylese de bu gelişmiş araçların 114 tanesi yurt dışına satıldı.

Rafale jetleri 2007'de Afganistan, daha sonra Libya, Orta Afrika'daki Sahel Bölgesi ve Orta Doğu'da kullanılmış ve sıcak savaşta büyük başarı sağlamıştı.