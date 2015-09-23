Fransa Yabancı Dilde Oscar adayı olarak Gamze Ergüven'in 'Mustang'ini seçti

Dünya prömiyerini geçtiğimiz Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde yapan, Deniz Gamze Ergüven yönetmenliğindeki ‘Mustang’ filmi Fransa’nın yabancı dilde Oscar adayı oldu. Film son 5 ay içerisinde katıldığı festivallerden toplam 10 ödülle döndü. Türkiye, Almanya, Fransa ortak yapımı olan ‘Mustang’ ile Fransa, 1959'dan beri ilk defa Fransızca konuşulmayan bir filmle Oscar için yarışmış olacak.

Bir Karadeniz kasabasında büyükanneleriyle yaşayan, büyüme çağındaki 5 yetim kız kardeşin maruz kaldıkları toplumsal baskıya karşı kendi yöntemleriyle direnişlerini ve özgürlük arayışlarını anlatan ‘Mustang’in başrollerinde Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu, İlayda Akdoğan, Nihal Koldaş ve Ayberk Pekcan yer alıyor. Ergüven’in senaryosunu Alice Winocour ile paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini David Chizallet ve Ersin Gök üstlendi.

1959'dan beri ilk defa

23 Ekim’de Türkiye’de de vizyona girmeye hazırlanan ve Türkiye, Almanya, Fransa ortak yapımı olan film, daha önce vizyona girdiği Fransa’da bugüne kadar 450.000 kişi tarafından izlendi. Fransa, 'Mustang' ile 1959'dan beri ilk defa Fransızca konuşulmayan bir filmle Oscar için yarışacak.

Senenin en iddialı Fransız yapımlarını geride bırakarak Fransa’yı Oscar’da temsil etmek üzere seçilen Mustang’in son dört rakibi arasında, bu senenin Altın Palmiyeli filmi Jacques Audiard’ın Dheepan’ı, Stéphane Brizé’den La loi du marché, Catherine Corsini’den La Belle Saison ve Xavier Giannoli’nin yönettiği Marguerite yer alıyordu.

Geçtiğimiz hafta Toronto Film Festivali’nde gösterilen film, 5 ay içerisinde katıldığı festivallerden 10 ödül kazandı. Son olarak Gürcistan’da gerçekleştirilen Batum Uluslararası Film Festivali’nde filmin başrollerindeki 5 kadın oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülürken, film de Jüri Özel ödülünün sahibi oldu. Türk-Fransız-Alman ortak yapımı Mustang, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirmiş ve dakikalarca ayakta alkışlanmıştı.

Gamze Ergüven kimdir?

1978 Ankara doğumlu Deniz Gamze Ergüven, Fransa’da Tarih ve Edebiyat bölümlerini bitirdi, Johannesburg’da Afrika Tarihi master’ı yaptı. Ardından Fransa’nın saygın sinema okullarından La Fémis’te yönetmenlik eğitimi aldı. Mezuniyet filmi olan “Bir Damla Su” Cannes’a seçildi. Film, Antalya Altın Portakal en iyi kısa film ödülünü kazandı ve uluslararası festivallerde ödüllendirildi. Mustang yönetmenin ilk uzun metraj filmidir.