Fransa ve Kazakistan helikopter üretecek

T24- Kazakistan ve Fransa arasında sürdürülen ortak helikopter üretimi için temaslar devam ediyor. Kazakistan Başbakanı Karim Masimov'u ziyaret eden Fransız Senatör Emeri de Montesquie'nin konuyu görüştüğü bildirildi.



Kazakistan Başbakanlığı Basın Servisinden verilen bilgiye göre, Karimov, Montesquie görüşmesinde Kazakistan'da helikopter üretimi ile ilgili ortak projeye dair konular masaya yatırıldı.



Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in önümüzdeki günlerde Fransa'ya yapacağı ziyaret sırasında anlaşmanın imzalanmasının beklendiği kaydedildi.