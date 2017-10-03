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Fransa ve İtalya'dan çalınan araçlar İstanbul'da ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FRANSA ve İtalya'dan  çaldıkları otomobilleri sahte belgelerle Türkiye'ye soktuktan sonra yabancı uyruklu kişilere sattıkları tespit edilen Uluslarası oto hırsızlığı çetesi üyesi 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

03 Ekim 2017 12:59

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FRANSA ve İtalya\'dan  çaldıkları otomobilleri sahte belgelerle Türkiye\'ye soktuktan sonra yabancı uyruklu kişilere sattıkları tespit edilen Uluslarası oto hırsızlığı çetesi üyesi 3 kişi İstanbul\'da gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 5 lüks otomobil ele geçirildi. Ele geçirilen araçlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından İtalya ve Fransa\'daki sahiplerine teslim edilecek. Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna uyruklu 3 şüpheli ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 YIL ÖNCE YİNE GELİP YAKALANMIŞLARDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştirdikleri operasyonda yakaladıkları uluslararası bir suçluyla çalıştığı tespit edilen 3 kişinin tekrar İstanbul\'a geldiğini belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler günler süren araştırmanın ardından uluslararası oto hırsızlığı çetesinin üyesi olduklarını tespit ettikleri 3 kişinin izini Aksaray\'da bir otel\'de buldu. Bir hafta boyunca her hareketleri takip edilen şüphelilerin yanlarındaki yabancı plakalı lüks araçları, özellikle Ortadoğu kökenli yabancı uyruklu kişilere satmaya çalıştıklarını tespit etti. Polis satış işlemlerinin yapılacağı gün düzenlendiği operasyonda Moldova uyruklu Olegsandr G.(27), Ukrayna uyruklu Marcel L.(39) ve Bulgaristan uyruklu Sergei M\'yi (40) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte ele geçen 5 lüks otomobil ise Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

İTALYA VE FRANSA DAN ÇALIP TÜRKİYEYE GETİRMİŞLER

Yapılan incelemede araçların İtalya ve Fransa\'dan çalıntı olduğu, otomobillerin elektronik beyinleri ile motor ve şaşe numaralarının değiştirildiği, sahte belgelerle Türkiye\'ye sokulduğu tespit edildi. Şüphelilerin bu araçları kuryeler aracılığı ile yurt dışından Türkiye\'ye soktuğu daha sonra yabancı uyruklu kişilere sattıkları belirlendi..

ELE GEÇEN OTOMOBİLLER YURT DIŞINDAKİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Ele geçirilen otomobillerin incelemenin tamamlanmasının ardından önce gümrüğe daha sonra İtalya  ve Fransa\'daki sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilidi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şebekenin yurt içi ve yurt dışı diğer üyelerinin tespit edilmesi için operasyonlara devam ediliyor.

(FOTOĞRAF)

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