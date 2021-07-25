Fransa ve İtalya'da on binler 'aşı kartı' uygulamasını protesto etti

Fransa ve İtalya'da binlerce kişi hükümetin yeni Covid-19 önlemlerine ve aşı kartı uygulamasına karşı protesto gösterileri düzenledi.

Restoran, cafe ve barlara girişlerde Covid-19 aşı kartı ya da negatif test sonucu göstermeyi zorunlu kılan yasa cumartesi günü Senato'da görüşülürken 150 binden fazla Fransız protesto için meydanlardaydı.

Polis, aşırı sağcı aktivistler ve Sarı Yeleklilerin de katıldığı Paris'teki gösterilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde protestocular "Özgürlük" sloganlarıyla 12 Temmuz'da Covid-19 önlemlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı tepkilerini dile getirdi.

Pandemide 4. dalgayla karşı karşıya gelen ve vaka sayılarının yükselişe geçtiği Fransa'da cuma günü parlamento tarafından onaylanan yasa, 1 Ağustos'tan itibaren restoran, cafe ve barlara girişlerde "pass sanitaire" adı verilen özel bir belge gösterme zorunluluğu getiriyor. Bu belgeyi elde etmek için 2 doz aşı olmak veya son 48 saate ait negatif test sonucu göstermek gerekiyor. Yasaya göre sağlık çalışanlarından zorunlu olarak aşılanmaları isteniyor.

İtalya 'Yeşil Geçiş Kartı' protestoları

Komşu ülke İtalya da Fransa'yla eş zamanlı olarak Covid-19 "Yeşil Geçiş Kartı" protestolarına sahne oldu.

Hükümetin stadyum, sinema ve müze gibi kapalı alanlara girişlerde "Yeşil Geçiş Kartı" zorunluluğu getiren düzenlemesine karşı binlerce protestocu Roma, Milano, Verona gibi şehirlerde bir araya geldi.

Göstericiler arasında aşı olmak istemediği için mesleğini riske attığını söyleyen tıp doktorları ve hükümetin "Yeşil Geçiş Kartı" kararını faşist diktatörlük kararlarına benzetenler de vardı.

Muhalefete rağmen İtalya'da 3 Ağustos'ta yürürlüğe girecek önemler aşı randevularında ciddi bir artış yarattı.