Fransa ve Hollanda endişeli

Almanya'da haftalardır süren koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, Avrupa'da da endişeyle karşılandı. Fransa ve Hollanda'dan yapılan açıklamalarda Almanya'da hükümetin geç kurulmasının Avrupa için kötü haber olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron endişeli olduklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı, "görüşmelerin çıkmaza girmesinin, Fransa'nın çıkarına olmadığını" kaydetti.

Macron'un endişesini pazar akşamı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde ilettiği bildirildi. Macron, Avrupa Birliği'nde reforma gidilmesinden yana. Bunun istikrarlı bir Almanya'ya bağlı olduğu görüşündeki Macron'un pazartesi ve salı günü Fransız siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek Avrupa politikalarını görüşmesi bekleniyor.

"Avrupa için kötü haber"

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Ziljstra da Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, "Hükümet kurma çalışmalarının biraz uzun sürecek olması, Avrupa için kötü bir haber" dedi.

Almanya'da Jamaika koalisyonu Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında yürütülüyordu. Hür Demokrat Parti FDP, birçok noktada uzlaşma sağlanamayan koalisyon görüşmelerini pazar gece yarısı sonlandırdıklarını açıklamıştı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, "Yanlış yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir" demişti.

dpa/RTRD/dpa/GA/HS

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