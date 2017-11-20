T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Fransa ve Hollanda endişeli

Almanya'da koalisyon görüşmelerinden sonuç çıkmaması yakın müttefiği Fransa'yı endişelendirdi. Macron, "Bu çıkarımıza değil" dedi. Hollanda'dan "kötü haber" değerlendirmesi geldi.

20 Kasım 2017 17:05

Almanya'da haftalardır süren koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması, Avrupa'da da endişeyle karşılandı. Fransa ve Hollanda'dan yapılan açıklamalarda Almanya'da hükümetin geç kurulmasının Avrupa için kötü haber olduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron endişeli olduklarını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı, "görüşmelerin çıkmaza girmesinin, Fransa'nın çıkarına olmadığını" kaydetti.

Macron'un endişesini pazar akşamı Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde ilettiği bildirildi. Macron, Avrupa Birliği'nde reforma gidilmesinden yana. Bunun istikrarlı bir Almanya'ya bağlı olduğu görüşündeki Macron'un pazartesi ve salı günü Fransız siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek Avrupa politikalarını görüşmesi bekleniyor.

"Avrupa için kötü haber"

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Ziljstra da Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, "Hükümet kurma çalışmalarının biraz uzun sürecek olması, Avrupa için kötü bir haber" dedi.

Almanya'da Jamaika koalisyonu Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi arasında yürütülüyordu. Hür Demokrat Parti FDP, birçok noktada uzlaşma sağlanamayan koalisyon görüşmelerini pazar gece yarısı sonlandırdıklarını açıklamıştı. FDP Genel Başkanı Christian Lindner, "Yanlış yönetmektense hiç yönetmemek daha iyidir" demişti.

dpa/RTRD/dpa/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaFransaAvrupaHollandaCumhurbaşkanı Emmanuel MacronCumhurbaşkanıAlmanya Başbakanı Angela MerkelAvrupa BirliğiMacronFransızDışişleri Bakanı Halbe ZiljstraBrükselJamaikaHristiyan BirlikHür Demokrat Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24