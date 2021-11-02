Fransa ve Avustralya arasında denizaltı gerilimi sürerken Macron'un Morrison'a mesajı sızdırıldı

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Fransa ve Avustralya arasında iptal olan denizaltı anlaşmasına ilişkin gerilim sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avustralya Başbakanı Scott Morrison’a gönderdiği mesajlar sızdı. Mesaja göre, Morrison’ın kendisine ulaşmak istediğini öğrenen Macron “Ortak denizaltı hedeflerimize ilişkin iyi haber mi beklemeliyim yoksa kötü haber mi? " ifadelerinin yer aldığı bir mesaj gönderdi.

Reuters’ın Avustralya medyasından aktardığı habere göre, Scott Morrison, Avustralya-ABD-Britanya arasında imzalanan denizaltı güvenlik işbirliği AUKUS’nu duyurulmasından iki gün önce, 14 Eylül’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı.

Macron’un Morrison’a görüşme teklifi sonrası “Ortak denizaltı hedeflerimize ilişkin iyi haber mi beklemeliyim yoksa kötü haber mi? " ifadeleriyle bir mesaj attığı belirtildi. Morrison’ın Macron’a yanıtı paylaşılmadı.

AUKUS anlaşması sonrası Fransa ve Avustralya arasındaki 50 milyon dolarlık denizaltı güvenlik anlaşması iptal olmuştu. Avustralya’nın ihanet ettiğini belirten Fransa, kendilerine daha önce AUKUS ile ilgili bilgi verilmediğini savunmuştu.