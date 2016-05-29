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Çevre

Fransa ve Almanya'da şiddetli yağmur; düşen yıldırımlar onlarca kişiyi yaraladı

Almanya'da 3'ü ağır 35 kişi, Fransa'da ise 6'sı ağır 11 kişi yaralandı

29 Mayıs 2016 05:01

 Almanya'da ve Fransa'da yıldırım düşmesi sonucu çoğu çocuk yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sırasında üzerlerine yıldırım düşen 10 çocuk ile 1 yetişkin yaralandı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Champs Elysees yakınlarındaki Monceau parkına yıldırım düştü. Bu sırada parkta bulunan 1 yetişkin ile 10 çocuğun yaralandığı, çocuklardan 6'sının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Çocukların, bir doğum günü partisi için parkta bulunduğu kaydedildi. 

Çeşitli derecelerde yanıklar oluşan yaralıların tedavilerine hastanede devam edildiği bildirildi. Fransa'da dün 19 bölge için turuncu alarm verilmiş, yağmur ve şiddetli fırtına uyarısı yapılmıştı.

Almanya'da ise yıldırım, Hoppstaedten'de çocukların futbol oynadığı sırada sahaya düştü. Burada da 3'ü ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı.

Şiddetli yağmur nedeniyle Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda oynanan Serena Williams - Kristina Mladenovic maçının da iptal edildiği aktarıldı.

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