Fransa ve Almanya'dan Biden dönemi mesajı: Türkiye'nin sorun oluşturan davranışları karşısında bir tutum belirlememiz gerekecek

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ı yeni dönemde transatlantik ilişkileri "yeniden canlandırmaya" çağıran bir yazı kaleme aldı. Maas ve Le Drian, Biden döneminde Ankara'yla ilişkilerle ilgili olarak "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve başka yerlerde sorunlar oluşturan davranışları karşısında bir tutum belirlememiz gerekiyor" yazdı.

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları'nın Washington Post'ta yayımlanan "Joe Biden transatlantik birliği mümkün kılabilir" başlıklı yazısında ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile Avrupa'nın birlikte çalışabileceği alanlardan bahsedildi.

Küresel gelişmelerle ortak çıkarlar ışığında ilgilenebilmek için "yeni bir transatlantik anlaşmaya" ihtiyaç duyulduğu vurgulanan yazıda, "Biden ile birlikte uluslararası ve bölgesel düzeni gözardı ederek gücünü genişletmeye çalışan ülkeler ve otokrat liderlere karşı transatlantik birlik mümkün olacak" ifadeleri yer aldı.

Makalede, İran'la ilgili olarak Avrupa'nın ABD'yi ortak tutuma dönmeye çağırdığı belirtildi ve İran'ın nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması ve uluslararası veya bölgesel dengelere aykırı davranışlarına karşı olacak ülkeler arasında birliğin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ankara'ya karşı tutum

Maas ve Le Drian, Biden ile birlikte Ankara'ya karşı bekledikleri tutumu şöyle aktardı: "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve başka yerlerde sorunlar oluşturan davranışları karşısında bir tutum belirlememiz gerekiyor"

Makale, "İki tarafın da güvenliğini ve toplumlarını tehdit eden terörizm ve radikalleşmeye karşı birlikte mücadele etmeliyiz" ifadeleriyle devam etti.

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Biden döneminde atılmasını önerdikleri adımların ardından "Bu şekilde Avrupa ve ABD dünya genelinde barış, istikrar, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda garantör konumda kalabilir. Tabii ki her konuda aynı noktada duramayabileceğimizi biliyoruz. ABD'yle son yıllarda ortaklığımıza ağır bir engel olan yaptırımlar, vergiler ve ödenekler üstüne tartışmaları çözmemiz gerekecek" yazdı.