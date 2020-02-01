Fransa, 'Türkiye’ye siyasi bağlılık' nedeniyle vatandaşlık başvurusunu reddetti

43 yıldır Fransa'da yaşayan Murat Büyük'ten sonra eşi Büyük'ün de Fransız vatandaşlığını alabilmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

AA'nın haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından Büyük'e gönderilen mektupta, "Bilindiği gibi, eşiniz Murat Büyük'ün asıl ülkesine olan siyasi bağlılığı nedeniyle ülkemize ve kurumlarına sadakati garanti edilmemektedir. Murat Büyük'ün eşi olarak onunla ortak bir yaşam alanınız var, onun dolaylı olarak desteklediğiniz siyasi bağlılığını inkar edemezsiniz. Bu şartlarda talebinizin olumlu karşılanması uygun görülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Murat Büyük'ün de vatandaşlığı reddedilmişti

İHA'nın aktardığı habere göre, 4 yaşından beri Fransa'da yaşayan Murat Büyük, yaklaşık 2 yıl önce Fransız vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmuş ancak ret cevabı almıştı.

Fransa'nın Büyük'e, sosyal medyada Türkiye ile ilgili paylaşımları ve Fransa'daki Türk sivil toplum kuruluşlarında aktif olması sebebiyle vatandaşlık vermeyi reddettiği aktarılmıştı.

Ret mektubunda gerekçe veren vatandaşlık başvuru idaresi, "Asıl ülkenizin siyasetine bağlılığınız aşikar olup, bizim ülkemize ve kurumlarına sadakat garantiniz bulunmamakta" diyerek Büyük'e vatandaşlık vermediğini bildirmişti.