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Fransa Ulusal Meclisi 'ebeveyn tokadı'nı yasakladı

FRANSA (DHA) - Fransa Ulusal Meclisi, anne babaların çocuklara hafif de olsa vurmasını yasaklayan yasa tasarısını bire karşı 51 oyla onayladı

30 Kasım 2018 19:47

FRANSA (DHA) - Fransa Ulusal Meclisi, anne babaların çocuklara hafif de olsa vurmasını yasaklayan yasa tasarısını bire karşı 51 oyla onayladı.
Fransa Ulusal Meclisi\'nde \'Dayak ve aşağılama yasağı\' ile ebeveynlerin çocukları üzerindeki otoritelerini şiddet kullanmadan kullanmaları hedefleniyor.
Tasarının yasalaşması için Senato ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da onaylanması gerekiyor.
Çocuk hakları konusunda kampanya yürüten gruplara göre Fransa\'da anne babaların yaklaşık yüzde 85\'i, çocuklarına karşı şiddete başvuruyor.
Mevcut yasalara göre okullarda çocuklara vurmak yasak ancak ebeveynlerin çocuklarına karşı şiddet kullanmasını yasaklayan yasa önergeleri daha önce gündeme gelmiş ancak meclisten geçememişti.

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