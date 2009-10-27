Fransa ulusal kimliğini 2.5 ay tartışacak

Nüfusunun 5 milyonu müslümanlardan oluşan Fransa'da göçmenler için önerilen 'ulusal kimlik' süreci tartışıldı. Nicolas Sarkozy yönetimi daha önce de DNA testi istemişti.



Göçmen Bakanı Eric Besson dün Fransız değerlerin teyidi için ‘ulusal kimlik’ yaratmak için 2-2.5 ay sürmesi öngörülen bir tartışma başlattı.



Besson, kadın bedenini kapatan burkanın giyilmesinin Fransız değerlere uygun olmadığını, bunu önlemek için önlemler alınması gerektiğini söyleyerek tartışmayı ateşledi. Geçen yıl Paris’teki Fransa-Tunus milli maçında milli marş Marsellaise’in Tunuslu göçmenlerce yuhalanmasıyla yaşanan tartışmaya değinen Besson “Bütün genç Fransızlar yılda bir kez Marseillaise’i söyleme fırsatı bulabilirse iyi olur” dedi.



Ama tartışmayı ‘Fransa’nın hasta olduğunun işareti’ olarak gören muhalefetteki Sosyalistler tepkili. Sosyalist Parti Başkan Vekili Vincent Peillon “Fransa asla ulusal kimliğini konuşmadı. Bu tür tartışmalar tehlikelidir, Fransa kendine yabancıların gözüyle bakmaz” diye çıkıştı.

