Fransa, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını resmen duyurdu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "MHP bağlantılı, Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini durdurmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini" söylemiş, "Bozkurt" hareketinin yasaklanmasının Çarşamba (bugün) günü Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını belirtmişti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Darmanin, Bozkurtlar hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları’nın kapatılması kararının Bakanlar Kurulunda onaylandığını duyurdu.

Darmanin'in kurula sunduğu öneride, 'hareketin ayrımcılık ile nefrete teşvik ettiği ve şiddet eylemlerine karıştığı' aktarıldı.