"Fransa, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'e gönderiyor"

Türkiye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Charles de Gaulle isimli uçak gemisini bölgeye göndermeye karar verdiği iddia edildi.

Sözcü'nün Yunan medyasından aktardığı habere göre 42.500 ton ağırlığındaki ve 261 metre uzunluğundaki Charles de Gaulle’e, Yunan ordusuna ait çok sayıda gemi ve denizaltı da eşlik edecek.

Fransız kaynakları, geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide radar ve füzelerle birlikte denizaltısavarların, elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin olduğu belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı geçen günlerde geminin tekrar denize açılacağını söylerken rota belirtmemişti

Koronavirüs salgınından Avrupa’da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa’da, Nisan ayında, gündem Charles de Gaulle’dü. Askeri gemide Koronavirüs salgını patlak vermiş ve önce grip olarak başlayan hastalık birçok mürettebata bulaşmıştı.