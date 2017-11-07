Fransa, Türkiye'den cihatçı Dahmani'yi istiyor

Fransız soruşturmacılar, 2015'te 130 kişinin öldüğü Paris saldırıları soruşturması kapsamında Türkiye'de tutuklu olan IŞİD üyesi Ahmed Dahmani'nin kendilerine teslim edilmesini istedi.

AFP'ye konuşan konuya yakın kaynaklar, 2015'teki Paris saldırılarını inceleyen Fransız soruşturmacıların Fas asıllı Belçika vatandaşı Ahmed Dahmani'nin kendilerine teslim edilmesini Türk yetkililerden istediğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Paris'te 130 kişinin öldüğü IŞİD saldırılarının yaşayan tek faili Salah Abdeslam'ın ortağı olan 28 yaşındaki Dahmani'nin militanlara lojistik yardım yaptığından şüpheleniliyor.

Belçika'ya iadesini istedi

Antalya'da yakalanan Dahmani'ye Türk yargısı 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'sahte pasaport temin etmek' suçlarından 10 yıl 9 ay hapis cezası vermiş, Dahmani ise masum olduğunu savunarak Belçika'ya iadesini istemişti. Fransız soruşturmacıların Dahmani hakkında 23 Mayıs'ta uluslararası tutuklama kararı çıkardığı belirtildi.

Dahmani, 15 Kasım 2015'te yaşanan Paris'teki saldırılardan 1 gün sonra Amsterdam üzerinden Türkiye'ye gelmiş, kendisini Suriye'ye sokmaya çalışan 2 insan kaçakçısı ile birlikte Antalya'da yakalanmıştı.